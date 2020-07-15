В Киеве на Старообуховском шоссе снова произошла смертельная авария. Водитель Toyota влетел в Volkswagen.

В результате ДТП погибли водитель Toyota и пассажир Volkswagen.

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— Водитель Toyota столкнулся с Volkswagen, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель Toyota и пассажир Volkswagen погибли на месте, а водитель последней машины с телесными повреждениями доставлен в больницу, — рассказали в ГУ НП в Киеве.

На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

ДТП на Старообуховской трассе

В ДТП на Старообуховской трассе в Киеве погибли четыре человека: двое взрослых, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Mercedes въехал в Mercedes Sprinter, а затем выехал на встречную полосу, где протаранил Hyundai, в котором находились пятеро пострадавших.

О водителе Mercedes, который спровоцировал аварию известно, что он был неоднократно судим, а авто находилось в розыске.

Фото: Киев Сейчас