В Харькове произошла перестрелка, в результате которой мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел в переулке Костюринском. По информации СМИ, мужчины находились в ночном клубе.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией хулиганство (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

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Сейчас полиция ищет свидетелей происшествия и устанавливает обстоятельства конфликта. Участникам перестрелки может грозить до четырех лет лишения свободы.

Стрельба в Киеве

7 июля в Киеве мужчина стрелял в своего бывшего коллегу.

Инцидент произошел на улице Братиславская возле магазина. 35-летний киевлянин после потери работы решил отомстить своему наставнику и открыл огонь по нему.

Раненого госпитализировали в больницу.