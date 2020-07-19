В Харькове произошла перестрелка, в результате которой мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки госпитализировали в больницу.
Инцидент произошел в переулке Костюринском. По информации СМИ, мужчины находились в ночном клубе.
Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией хулиганство (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
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Сейчас полиция ищет свидетелей происшествия и устанавливает обстоятельства конфликта. Участникам перестрелки может грозить до четырех лет лишения свободы.
Стрельба в Киеве
7 июля в Киеве мужчина стрелял в своего бывшего коллегу.
Инцидент произошел на улице Братиславская возле магазина. 35-летний киевлянин после потери работы решил отомстить своему наставнику и открыл огонь по нему.
Раненого госпитализировали в больницу.