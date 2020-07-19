У Харкові відбулася перестрілка, у результаті якої чоловіків 37 та 27 років із вогнепальними пораненнями грудної клітини госпіталізували до лікарні.

Інцидент стався у провулку Костюринському. За інформацією ЗМІ, чоловіки перебували у нічному клубі.

Правоохоронці внесли інформацію про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією хуліганство (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України).

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Нині поліція шукає свідків події та встановлює обставини конфлікту. Учасникам перестрілки може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.

Стрілянина у Києві

7 липня у Києві чоловік стріляв у свого колишнього колегу.

Інцидент стався на вулиці Братиславська біля магазину. 35-річний киянин після втрати роботи вирішив помститися своєму наставникові та відкрив вогонь по ньому.

Пораненого госпіталізували до лікарні.