Пенсионерки и мужчина избили женщину в борьбе за свободное место в маршрутке

В Днепре в салоне местной маршрутки произошла жестокая драка. Коренастый мужчина и несколько пенсионерок избили женщину, которая якобы просила не садиться рядом с нею, потому что она выкупила два места.

В борьбе за свободное место пенсионерки таскали девушку за волосы и ссорились с ней.

Обидчика женщины нашли и даже избили его у дверей собственной квартиры, однако виновник говорит, что все на самом деле было не так, как видно на видео.

По его словам, женщина зашла в маршрутку нетрезвой и не заплатила за место вообще, а когда возле нее садились люди, то она начинала ссору, говоря, что купила два места.

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Какой бы ни была правда, однако так жестоко бить женщину из-за мелкого конфликта — это не дело чести. Мужчина жалеет о содеянном и просит прощения. Он также снял побои и будет писать заявление в полиции, потому что угрожают не только ему, но и его семье.

Маршрутные такси в Украине

В Днепре на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Староказацкого произошло ДТП с участием маршрутного такси, где пострадала 10-летняя девочка.

Во время движения у маршрутки №136 отказали тормоза. Пытаясь избежать столкновения, водитель транспортного средства начал маневрировать и зацепил Mitsubishi.