Пенсіонерки та чоловік побили жінку у боротьбі за вільне місце у маршрутці

У Дніпрі в салоні місцевої маршрутки сталася жорстока бійка. Кремезний чоловік та кілька пенсіонерок побили жінку, яка начебто просила не сідати поруч знею, бо вона викупила два місця.

У боротьбі за вільне сидіння пенсіонерки тягали дівчину за волосся та сварилися з нею.

Кривдника жінки знайшли та навіть побили його біля дверей власної квартири, однак винуватець каже, що все насправді було не так, як видно на відео.

За його словами, жінка зайшла в маршрутку нетверезою і не заплатила за місце узагалі, а коли біля неї сідали люди, то вона починала сварку, кажучи, що купила два місця.

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Якою б не була правда, однак так жорстоко бити жінку через дрібний конфлікт – це не справа честі. Чоловік шкодує про скоєне і просить вибачення. Він також зняв побої та писатиме заяву у поліції, бо погрожують не тільки йому, а й його родині.

Маршрутні таксі в Україні

У Дніпрі на перехресті вулиць Січових Стрільців та Старокозацької сталася ДТП за участі маршрутного таксі, де постраждала 10-річна дитина.

Під час руху у маршрутки №136 відмовили гальма. Намагаючись уникнути зіткнення, водій транспортного засобу почав маневрувати і зачепив Mitsubishi.