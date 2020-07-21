Стрельба и минирование автобуса в Луцке: ФОТО с места события

В сети появились первые фото стрельбы в Луцке и минирования автобуса, в котором находятся 20 заложников.
На них виден автобус в центре города с разбитыми окнами.
На общественном транспорте видны следы стрельбы.
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На месте происшествия работают правоохранители, они ведут переговоры с захватчиком. Полиция обезопасила периметр и не пропускает людей на место происшествия.
Стрельба в Луцке
На Театральной площади в Луцке неизвестный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса. О происшествии стало известно 21 июля утром.
Он сообщил о минировании транспортного средства. Человек вооружен — у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
Сейчас идут переговоры, с захватчиком связываются по телефону.
Детали стрельбы в Луцке и минирования автобуса читайте на Фактах ICTV.
Источник: Teza, Волынские новости