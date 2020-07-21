Стрельба и минирование автобуса в Луцке: ФОТО с места события

В сети появились первые фото стрельбы в Луцке и минирования автобуса, в котором находятся 20 заложников.

На них виден автобус в центре города с разбитыми окнами.

На общественном транспорте видны следы стрельбы.

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На месте происшествия работают правоохранители, они ведут переговоры с захватчиком. Полиция обезопасила периметр и не пропускает людей на место происшествия.



















Минирование автобуса в Луцке — первые фото с места происшествия / 5 фотографий

Стрельба в Луцке

На Театральной площади в Луцке неизвестный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса. О происшествии стало известно 21 июля утром.

Он сообщил о минировании транспортного средства. Человек вооружен — у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Сейчас идут переговоры, с захватчиком связываются по телефону.

Детали стрельбы в Луцке и минирования автобуса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Teza, Волынские новости