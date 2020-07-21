PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Минирование автобуса в Луцке — первые фото с места происшествия

В сети появились первые фото стрельбы в Луцке и минирования автобуса, в котором находятся 20 заложников.

На них виден автобус в центре города с разбитыми окнами.

На общественном транспорте видны следы стрельбы.

Читайте: Стрельба в Луцке: в автобусе 20 заложников

На месте происшествия работают правоохранители, они ведут переговоры с захватчиком. Полиция обезопасила периметр и не пропускает людей на место происшествия.

  • Стрельба и минирование автобуса в Луцке: ФОТО с места события
  • Стрельба и минирование автобуса в Луцке: ФОТО с места события
  • Стрельба и минирование автобуса в Луцке: ФОТО с места события
  • Стрельба и минирование автобуса в Луцке: ФОТО с места события
  • Стрельба и минирование автобуса в Луцке: ФОТО с места события
  • Стрельба и минирование автобуса в Луцке: ФОТО с места события
  • Стрельба и минирование автобуса в Луцке: ФОТО с места события
  • Стрельба и минирование автобуса в Луцке: ФОТО с места события
  • Стрельба и минирование автобуса в Луцке: ФОТО с места события
  • Стрельба и минирование автобуса в Луцке: ФОТО с места события
Минирование автобуса в Луцке — первые фото с места происшествия / 5 фотографий

Стрельба в Луцке

На Театральной площади в Луцке неизвестный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса. О происшествии стало известно 21 июля утром.

Он сообщил о минировании транспортного средства. Человек вооружен — у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.

Сейчас идут переговоры, с захватчиком связываются по телефону.

Детали стрельбы в Луцке и минирования автобуса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Teza, Волынские новости

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка