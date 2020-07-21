Стрілянина та мінування автобуса у Луцьку: ФОТО з місця події

У мережі з’явилися перші фото стрілянини в Луцьку і мінування автобуса, у якому перебувають 20 заручників.
На них зображений автобус у центрі міста з розбитими вікнами.
На громадському транспорті помітні отвори від куль.
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На місці події працюють правоохоронці, вони ведуть переговори з чоловіком, який взяв людей у заручники. Поліція взяла під контроль периметр і не пропускає людей на місце події.
Стрілянина у Луцьку
На Театральному майдані у Луцьку невідомий чоловік взяв у заручники 20 пасажирів автобуса. Про подію стало відомо 21 липня вранці.
Він повідомив про замінування транспортного засобу. Чоловік озброєний – має гранати та іншу автоматичну зброю.
Нині тривають переговори, із захопником зв’язуються телефоном.
Деталі стрілянини у Луцьку та мінування автобусу читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Teza, Волинські новини