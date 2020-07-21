Стрілянина та мінування автобуса у Луцьку: ФОТО з місця події

У мережі з’явилися перші фото стрілянини в Луцьку і мінування автобуса, у якому перебувають 20 заручників.

На них зображений автобус у центрі міста з розбитими вікнами.

На громадському транспорті помітні отвори від куль.

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На місці події працюють правоохоронці, вони ведуть переговори з чоловіком, який взяв людей у заручники. Поліція взяла під контроль периметр і не пропускає людей на місце події.



















Мінування автобуса у Луцьку – перші фото з місця події / 5 фотографий

Стрілянина у Луцьку

На Театральному майдані у Луцьку невідомий чоловік взяв у заручники 20 пасажирів автобуса. Про подію стало відомо 21 липня вранці.

Він повідомив про замінування транспортного засобу. Чоловік озброєний – має гранати та іншу автоматичну зброю.

Нині тривають переговори, із захопником зв’язуються телефоном.

Деталі стрілянини у Луцьку та мінування автобусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Teza, Волинські новини