Задержание террориста в Луцке - подробности задержания Максима Плохого

Террориста из Луцка Максима Кривоша, который захватил в заложники пассажиров одного из рейсовых автобусов, задержали.

Заместитель председателя Нацполиции Украины сообщил, что Кривош самовольно покинул автобус, лег на землю и сдался силовикам.

По информации очевидцев, сначала недалеко от автобуса прогремел взрыв, затем подъехал БТР и началось освобождение заложников.











Луцкого террориста Максима Кривоша задержали / 3 фотографии

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Согласно оперативным данным СБУ, здоровью и жизни всех освобожденных заложников ничего не угрожает, а информация об одном раненом человеке в автобусе оказалась фейком.

Глава ведомства высоко оценил совместную работу всех силовых органов, которые занимались освобождением заложников.

Задержанному мужчине будет проведена психическая экспертиза и уже вскоре ему выберут меру пресечения.