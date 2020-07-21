Задержание террориста в Луцке - подробности задержания Максима Плохого

Террориста из Луцка Максима Кривоша, который захватил в заложники пассажиров одного из рейсовых автобусов, задержали.
Заместитель председателя Нацполиции Украины сообщил, что Кривош самовольно покинул автобус, лег на землю и сдался силовикам.
По информации очевидцев, сначала недалеко от автобуса прогремел взрыв, затем подъехал БТР и началось освобождение заложников.
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Согласно оперативным данным СБУ, здоровью и жизни всех освобожденных заложников ничего не угрожает, а информация об одном раненом человеке в автобусе оказалась фейком.
Глава ведомства высоко оценил совместную работу всех силовых органов, которые занимались освобождением заложников.
Задержанному мужчине будет проведена психическая экспертиза и уже вскоре ему выберут меру пресечения.