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Факти / Надзвичайні події

Луцького терориста Максима Кривоша затримали

Терориста із Луцька Максима Кривоша, який захопив у заручники пасажирів одного із рейсових автобусів, затримали.

Заступник голови Нацполіції України повідомив, що Кривош самовільно покинув автобус, ліг на землю і здався силовикам.

За інформацією очевидців, спочатку неподалік автобуса прогримів вибух, потім під’їхав БТР і почалося звільнення заручників.

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  • Затримання терориста в Луцьку - подробиці затримання Максима Плохого
  • Затримання терориста в Луцьку - подробиці затримання Максима Плохого
  • Затримання терориста в Луцьку - подробиці затримання Максима Плохого
  • Затримання терориста в Луцьку - подробиці затримання Максима Плохого
  • Затримання терориста в Луцьку - подробиці затримання Максима Плохого
Луцького терориста Максима Кривоша затримали / 3 фотографии

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Згідно з оперативними даними СБУ, здоров’ю та життю усіх звільнених заручників нічого не загрожує, а інформація про одну поранену людину в автобусі виявилася фейком.

Глава відомства високо оцінив спільну роботу усіх силових органів, що були долучені до звільнення заручників.

Затриманому чоловікові буде проведено психічну експертизу та вже незабаром оберуть запобіжний захід.

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