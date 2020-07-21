Затримання терориста в Луцьку - подробиці затримання Максима Плохого

Терориста із Луцька Максима Кривоша, який захопив у заручники пасажирів одного із рейсових автобусів, затримали.

Заступник голови Нацполіції України повідомив, що Кривош самовільно покинув автобус, ліг на землю і здався силовикам.

За інформацією очевидців, спочатку неподалік автобуса прогримів вибух, потім під’їхав БТР і почалося звільнення заручників.











Луцького терориста Максима Кривоша затримали / 3 фотографии

Читайте: Захоплення заручників у Луцьку: всі подробиці, відомі наразі

Згідно з оперативними даними СБУ, здоров’ю та життю усіх звільнених заручників нічого не загрожує, а інформація про одну поранену людину в автобусі виявилася фейком.

Глава відомства високо оцінив спільну роботу усіх силових органів, що були долучені до звільнення заручників.

Затриманому чоловікові буде проведено психічну експертизу та вже незабаром оберуть запобіжний захід.