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Факты / Происшествия

Захват заложников в Луцке: в центре города прогремели три взрыва

В центре Луцка, где Максим Плохой (Кривош) держит заложников в автобусе, прогремели три взрыва.

Очевидцы рассказывают, что в воздухе виднелись вспышки зеленого цвета, однако дыма не было.

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Предварительно, подорвались три взрывных пакета. Кроме того, с места чрезвычайной ситуации время от времени слышны выстрелы.

Захват заложников в Луцке

В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.

Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.

На место происшествия уже прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, террорист несколько раз открывал огонь. Также он кинул гранату в сторону полицейских, однако она не взорвалась.

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