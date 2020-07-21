В центре Луцка, где Максим Плохой (Кривош) держит заложников в автобусе, прогремели три взрыва.
Очевидцы рассказывают, что в воздухе виднелись вспышки зеленого цвета, однако дыма не было.
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Предварительно, подорвались три взрывных пакета. Кроме того, с места чрезвычайной ситуации время от времени слышны выстрелы.
Захват заложников в Луцке
В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.
Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.
На место происшествия уже прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.
Кроме того, террорист несколько раз открывал огонь. Также он кинул гранату в сторону полицейских, однако она не взорвалась.