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Факти / Надзвичайні події

Захоплення заручників у Луцьку: у центрі міста прогриміли три вибухи

У центрі Луцька, де Максим Плохой (Кривош) тримає заручників в автобусі, пролунали три вибухи.

Очевидці розповідають, що у повітрі виднілися спалахи зеленого кольору, проте диму не було.

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Попередньо, підірвалися три вибухові пакети. Окрім того, з місця надзвичайної ситуації час від часу чути постріли.

Захоплення заручників у Луцьку

У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.

На місце події вже прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім того, терорист кілька разів відкривав вогонь. Також він кинув гранату у бік поліцейських, однак вона не вибухнула.

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