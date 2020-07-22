У Львові правоохоронці затримали офіцера військової академії за хабар у розмірі $1,2 тис.

Про це йдеться на офіційному сайті МВС.

– Було встановлено, що капітан пообіцяв курсанту академії працевлаштувати його до Збройних сил України, але за умови надання йому $1,2 тис. “винагороди”, – зазначено у повідомленні.











$1,2 тис. за посаду в ЗСУ: у Львові на хабарі затримали офіцера війської академії / 3 фотографии

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Чоловіка затримали згідно зі ст. 208 КПК, а також повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Якщо суд доведе вину офіцера, йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення строком від 5 до 10 років. Санкція статті також передбачає позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.