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Факты / Происшествия

У побережья Аляски произошло мощное землетрясение

Геологическая служба США утром 22 июля сообщила о землетрясении магнитудой 7,8 у побережья Аляски.

Подземные толчки эксперты зафиксировали в 98 км к юго-востоку от Перривилля (Аляска), эпицент землетрясения находился на глубине около 10 км.

После него было еще до 11 толчков магнитудой от 3,9 до 6,1.

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Метеоролог Эллисон Чинчар сказала, что землетрясения на такой глубине считаются мелким, но они опаснее по сравнению с более глубокими.

И после последнего существовала угроза цунами, но затем все предупреждения отменили.

Землетрясения могут спровоцировать цунами, если они будут сильными, мелкими, а не ударными. Землетрясения магнитудой от 7,6 до 7,8 потенциально могут привести к разрушительным цунами.

Последнее мощное землетрясение в США было 1 апреля 2020 года.

Геологическая служба США на территории штата Айдахо зафиксировала подземные толчки магнитудой 6,5.

Эпицентр землетрясения находился возле города Чаллис на глубине 10 км.

К счастью, тогда никто не погиб и не пострадал.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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