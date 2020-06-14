В Турции в провинции Бингель произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7.

Эпицентр подземных толчков зафиксировали в городе Карлыова, а также в прилегающих районах.

По словам губернатора провинции Бингель Кадира Экинджи, в результате землетрясения повреждена смотровая башня. Также ранения получили трое сотрудников службы безопасности объекта.

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Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что в район чрезвычайной ситуации направили команды спасателей. Власти внимательно отслеживают ситуацию.

Землетрясение в Турции амплитудой 5,7 фиксируют уже не первый раз. В феврале 2020 года толчки зафиксировали в турецкой провинции Ван, недалеко от границы с Ираном.

Тогда землетрясение унесло жизни 8 человек, 3 из которых — дети. Еще 21 человек получил ранения. Также пострадали десятки горных деревень.

Источник: Анадолу