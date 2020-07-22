Стрельба в Чикаго: есть раненые, мэр просит Трампа не вводить войска

В Чикаго вечером 21 июля группа людей на автомобиле открыла огонь по похоронной процессии.

В результате вооруженного нападения были ранены 14 человек.

Об этом сообщила мэр Чикаго Лори Лайтфут.

While families were mourning at a funeral in Auburn Gresham, cowardly gunmen opened fire, wounding 14 in a horrific mass shooting. @Chicago_Police are canvassing for evidence and street outreach teams have been deployed to provide trauma and victim support services for residents. — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 22, 2020

— Пока семьи плакали на похоронах в Оберн Грешем, трусливые артиллеристы открыли огонь, ранив 14 человек в ужасной массовой стрельбе. Полиция Чикаго взялась за расследование, а уличные разведывательные группы работают на месте происшествия и оказывают помощь пострадавшим, — написала Лайтфут.

Согласно последней информации, присутствующие на похоронах, у которых было при себе оружие, также открыли огонь. Всего на месте стрельбы было найдено более 60 гильз.

Сейчас все раненые находятся в больницах, состояние их здоровья не оглашается.

Полиция уже задержала одного человека и начала допрос.

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Конфликт между Лайтфут и Белым домом

Мэр Чикаго Лори Лайтфут является представительницей Демократической партии и долгое время выступает против политики Белого дома и Дональда Трампа лично.

После начала протестов Black Lives Matter она всячески ограничивала возможности полиции относительно препятствования преступных действий некоторых протестующих.

Впоследствии количество уличных конфликтов с огнестрельным оружием резко подскочила — только за последний месяц в Чикаго были убиты более 350 человек.

Президент США Дональд Трамп уже заявлял, что его шокирует ситуация в Чикаго, сравнивая жизнь в городе с Афганистаном.

Он также планирует отправить в город сотрудников федеральных органов правопорядка для подавления преступности.

В ответ на это Лори Лайтфут написала письмо президенту с требованием не допустить введения федералов в Чикаго, поскольку “начнется катастрофа”.

Несколько дней назад мэр Чикаго попала в очередной скандал — в ответ на критическую оценку пресс-секретаря Белого дома Кейли МакЕнани Лори Лайтфут обозвала ее “Карен”.

В американском сленге это слово имеет откровенно расистский характер, которое дискредитирует именно белых женщин.