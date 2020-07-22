Стрілянина у Чикаго: є поранені, мер просить Трампа не вводити війська

У Чикаго ввечері 21 липня група осіб на автомобілі відкрила вогонь у похоронну процесію.

Внаслідок збройного нападу було поранено 14 осіб.

Про це повідомила мер Чикаго Лорі Лайтфут.

While families were mourning at a funeral in Auburn Gresham, cowardly gunmen opened fire, wounding 14 in a horrific mass shooting. @Chicago_Police are canvassing for evidence and street outreach teams have been deployed to provide trauma and victim support services for residents. — Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 22, 2020

– Поки сім’ї плакали на похороні в Оберн Грешем, боягузливі артилеристи відкрили вогонь, поранивши 14 осіб у жахливій масовій стрілянині. Поліція Чикаго взялася за розслідування, а вуличні розвідувальні групи працюють на місці події та надають допомогу постраждалим, – написала Лайтфут.

Згідно з останньою інформацією, присутні на похороні, що мали при собі зброю, відкрили вогонь у відповідь. Загалом на місці стрілянини було знайдено понад 60 гільз.

Наразі усі поранені перебувають у лікарнях, стан їхнього здоров’я не оголошується.

Поліція вже затримала одну людину та розпочала допит.

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Конфлікт між Лайтфут і Білим домом

Мер Чикаго Лорі Лайтфут є представницею Демократичної партії та довгий час виступає проти політики Білого дому та Дональда Трампа особисто.

Після початку протестів Black Lives Matter вона всіляко обмежувала можливості поліції щодо перешкоджання злочинних дій деяких протестувальників.

Згодом кількість сутичок із вогнепальною зброєю різко підскочила – лише за останній місяць в Чикаго було вбито понад 350 осіб.

Президент США Дональд Трамп вже заявляв, що його шокує ситуація в Чикаго, порівнюючи життя у місті з Афганістаном.

Він також планує відправити в місто співробітників федеральних органів правопорядку для придушення злочинності.

У відповідь на це Лорі Лайтфут написала листа президенту з вимогою не допустити введення федералів в Чикаго, оскільки “розпочнеться катастрофа”.

Декілька днів тому мер Чикаго потрапила в черговий скандал – у відповідь на критичну оцінку прес-секретаря Білого дому Кейлі МакЕнані Лорі Лайтфут обізвала її “Карен”.

В американському слензі це слово має відверто расистський характер, що дискредитує виключно білих жінок.