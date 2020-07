Стрілянина у Чикаго: є поранені, мер просить Трампа не вводити війська

У Чикаго ввечері 21 липня група осіб на автомобілі відкрила вогонь у похоронну процесію.

Внаслідок збройного нападу було поранено 14 осіб.

Про це повідомила мер Чикаго Лорі Лайтфут.

While families were mourning at a funeral in Auburn Gresham, cowardly gunmen opened fire, wounding 14 in a horrific mass shooting. @Chicago_Police are canvassing for evidence and street outreach teams have been deployed to provide trauma and victim support services for residents.

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 22, 2020