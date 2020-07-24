В Харьковской области силовики освободили мужчину, которого незаконно удерживали члены этнической преступной группировки.

Трое злоумышленников похитили 39-летнего жителя области из-за несуществующего долга, а его родителям заявили, что вернут сына за выкуп в размере $20 тыс.

— Правоохранители получили и проанализировали большое количество информации: опрошены десятки свидетелей, изъяты и расшифрованы материалы с камер видеонаблюдения, обработаны данные, полученные во время санкционированных негласных следственных (розыскных) действий, — говорится в сообщении.

Читайте: Пытали ради $3 тыс: на Черниговщине задержали грабителей пенсионеров

Спецоперация по освобождению была проведена вместе с бойцами КОРДа, поскольку преступники были вооружены и угрожали отцу потерпевшего.















Требовали $20 тыс: на Харьковщине мужчину похитили из-за несуществующего долга / 4 фотографии

Сейчас жизни и здоровью освобожденного мужчины ничего не угрожает.

— Известно, что все трое фигурантов – участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. У них уже есть богатая криминальная история: все трое были судимы за избиение и имущественные преступления, — уточнили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Задержанным грозит до семи лет тюремного заключения.

Похищение детей в Кривом Роге

20 июля стало известно, что в Кривом Роге мужчина поиздевался над двумя подростками и закрыл их в собственном гараже.

На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли орудие преступления биту, ножи и пистолет травматического действия.

Оказалось, что одному парню мужчина отрезал палец на ноге, другому — порвал ухо.

36-летний мужчина, который упрятал детей в свой подвал, действовал с двумя сообщниками, а перед тем подростков вывезли в лесополосу и избили.