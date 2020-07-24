У Харківській області силовики звільнили чоловіка, якого незаконно утримували члени етнічного злочинного угруповання.

Троє зловмисників викрали 39-річного жителя області через неіснуючий борг, а його батькам заявили, що повернуть сина за викуп у розмірі $20 тис.

– Правоохоронці отримали та проаналізували велику кількість інформації: опитані десятки свідків, вилучені й розшифровані матеріали з камер відеонагляду, опрацьовані дані, отримані під час санкціонованих негласних слідчих (розшукових) дій, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Катували заради $3 тис: на Чернігівщині затримали грабіжників пенсіонерів

Спецоперація зі звільнення була проведена разом із бійцями КОРДу, оскільки злочинці були озброєні та погрожували батькові потерпілого.















Вимагали $20 тис: на Харківщині чоловіка викрали через неіснуючий борг / 4 фотографии

Наразі життю та здоров’ю звільненого чоловіка нічого не загрожує.

– Відомо, що всі троє фігурантів – учасники етнічної організованої групи віком від 28 до 39 років, мешканці Харківської області. Вони вже мають багату кримінальну історію: були судимі за побиття та майнові злочини, – уточнили правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Затриманим загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Викрадення дітей у Кривому Розі

20 липня стало відомо, що у Кривому Розі чоловік познущався над двома підлітками та замкнув їх у власному гаражі.

На місці події правоохоронці виявили та вилучили знаряддя злочину: битку, ножі та пістолет травматичної дії.

Виявилося, що одному хлопцеві чоловік відрізав палець на нозі, іншому – пошматував вухо.

36-річний чоловік, який запроторив дітей до свого підвалу, діяв з двома спільниками, а перед тим підлітків вивезли до лісосмуги та побили.