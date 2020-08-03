Захоплення банку у Києві: останні новини про штурм у бізнес-центрі Леонардо

Три години утримував у заручниках керівника відділення банку у бізнес-центрі Леонардо громадянин Узбекистану Сухроб Карімов 3 серпня. Поліція та Служба безпеки України на два квартали оточила будівлю та вела переговори зі зловмисником. Врешті відділення взяли штурмом бійці Альфи.

Інформація про захоплення заручників надійшла до поліції о 12.00. До відділення Universal bank, на першому поверсі БЦ Леонардо, зайшов чоловік у сірій футболці та чорних штанах. На обличчі не мав маски. На плечах ніс чорний рюкзак, з якого звисав дріт до ноги.

Підійшов до стійки однієї з працівниць і повідомив, що за плечами у нього вибухівка. Усі працівники після цієї заяви встигли вийти. З Карімовим залишилась тільки керівниця відділення Наталія Чучупак.

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– Ми працювали у сусідньому відділенні іншого банку. До нас зайшли поліцейські. Сказали, що у сусідів бомба і нам потрібно вийти. Дали 2 хв на це. Ми все покидали та пішли, – розповіла працівниця сусіднього банку Лариса Фріз.

Поліція оголосила операцію під кодовою назвою Грім. Евакуювали кілька тисяч працівників БЦ Леонардо. Водночас евакуації сусідніх будинків не було. Поліцейські розгорнули оперативний штаб у будинку навпроти – конференц-залі Національної академії наук.























Захоплення банку в Києві: як розвивались події у БЦ Леонардо і що відомо про терориста / 6 фотографий

Сухроб Карімов вимагав, щоб до нього зайшли журналісти. Грошей він не вимагав.

– Спочатку він був трохи агресивніший. Розмовляли про погоду, про зірки, природу, тварин, – розповіла потім начальниця відділення.

На місце прибула Служба безпеки України та бійці Альфи на броньовику Козак-2. Керівництво операцією перейшло до них. СБУшники оголосили свій антитерористичний план Бумеранг та приступили до його реалізації.

Спершу відтіснили зівак та журналістів аж до сусідньої будівлі оперного театру. Перед будівлею зупинились два броньовика та машини. Сюди ж приїхали спеціалісти Держспецзв’язку та серед проїжджої частини дороги налаштували зв’язок.

Хто влаштував теракт у Києві

32-річний уродженець Узбекистану Сухроб Карімов Рахматович живе в Україні 10 років. Має узбецьке громадянство.

Криміналіст Анна Маляр вказує на розкутість Карімова, коли він виходив у прямий ефір. Його манера розмови свідчила про те, що він задоволений ефектом, який влаштував.

– Він зовсім не був напружений. Карімов отримував задоволення від кількості привернутої уваги, – пояснила Маляр.

За даними МВС, Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом Олігофренія ( глибока розумова відсталість. – Ред.). Діагностували захворювання йому у 10 років.

Під час спілкування з журналістом і психологом, чоловік себе називав Святим духом.

– Треба заарештувати всіх президентів, всіх політиків, всіх зрадників – суддів, прокурорів. Всіх треба заарештувати. Ввести спочатку військовий стан, для того, щоб мати повне право заарештувати цих зрадників, негідників, – казав він.

Штурм у БЦ Леонардо

О 15.00 до терориста впустили представників ЗМІ, разом з замаскованими поліцейськими. Вони спілкувалися з ним близько 10 хвилин. Під час цього, до приміщення банку увірвалися альфівці та скрутили Карімова.

Вивели Наталію Чучупак та журналістів. Після цього вибухотехніки взялись обстежувати рюкзак. Вибухівки не виявили.

Служба безпеки України, за захоплення банку у Києві Сухробом Карімовим, відкрила кримінальне провадження за ст. 258 Тероризм.