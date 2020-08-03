Изнасиловал и хотел продолжения с подружкой: на Сумщине мужчина развращал 9-летнего ребенка

На Сумщине правоохранители задержали насильника 9-летней девочки.

Выяснилось, что мужчине 31 год и родом он из Полтавской области, а с жертвой познакомился в соцсетях.

Как повод встретиться, он пообещал угостить девочку ужином в Макдональдс.

— Прибыв в Сумы, мужчина почасово снял жилье, а потом поехал за ребенком, проживающем в селе недалеко от областного центра. Забрав девочку и совершив на съемной квартире развратные действия, он угостил ее в местном кафе вкусностями и отвез домой, — говорится в сообщении.

После этого мужчина продолжил общение с девочкой, намекая на следующие встречи, но уже с ее подружкой.

Читайте: Был уверен, что дело замнут: в Николаеве судят копа, который изнасиловал школьницу

Полиция взяла под контроль соцсети ребенка и после этого обидчика задержали.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 156 (Развращение малолетней) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого человека) УК Украины.

За издевательства над ребенком ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Изнасилование несовершеннолетней в Киеве

В мае киевский суд рассматривал дело об изнасиловании 11-летней девочки, которую заставляли сниматься в роликах порнографического характера.

Обидчиком ребенка стал 19-летний парень, который присылал школьнице смс-сообщение сексуального характера, а также требовал, чтобы девочка посылала ему собственные снимки.

За “нераспространения” инимних фото он потребовал у ребенка большие суммы средств.