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Зґвалтував і хотів продовження з подружкою: на Сумщині чоловік розбещував 9-річну дитину

На Сумщині правоохоронці затримали ґвалтівника 9-річної дівчинки.

З’ясувалося, що чоловіку 31 рік і родом він з Полтавської області, а з жертвою познайомився у соцмережах.

Як привід зустрітися, він пообіцяв пригостити дівчинку вечерею у Макдональдс.

– Прибувши до Сум, чоловік зняв погодинно житло, а потім поїхав за дитиною, яка проживає у селі неподалік обласного центру. Забравши дитину і вчинивши на зйомній квартирі розпусні дії, він пригостив її у місцевому кафе смаколиками і відвіз додому, – йдеться у повідомленні.

Після цього чоловік продовжив спілкування з дівчинкою, натякаючи на наступні зустрічі, але вже з її подружкою.

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Поліція взяла під контроль соцмережі дитини і вже згодом кривдника було затримано.

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення малолітньої) та ч. 4 ст. 152 (Вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи) КК України.

За знущання над дитиною йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зґвалтування неповнолітньої у Києві

У травні київський суд розглядав справу про зґвалтування 11-річної дівчинки, яку змушували зніматися у роликах порнографічного характеру.

Кривдником дитини став 19-річний хлопець, який надсилав школярці смс-повідомлення сексуального характеру, а також вимагав, щоб дівчинка надсилала йому власні знімки.

За “нерозповсюдження” інимних фото він почав вимагати у дитини великі суми коштів.

Джерело: Нацполіція

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