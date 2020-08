Вертолет Eurocopter EC-130 с четырьмя людьми на борту вечером 3 августа упал в реку в американском Ноксвилле (штат Теннесси).

Трое из пострадавших спаслись, они выплыли самостоятельно и не нуждались в помощи медиков.

Вскоре спасатели на лодках нашли тело погибшего пассажира.

Multiple agencies are working a helicopter crash in the Tennessee River between Alcoa Highway and Sequoyah Hills. Please stay away from the area as emergency crews respond for rescue efforts. We will update as more information becomes available. pic.twitter.com/fDEW8u5FE5

