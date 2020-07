В американском городе Уэст-Джордан штат Юта легкомоторный самолет Piper-32 рухнул на крышу жилого дома. В результате происшествия погибли три пассажира, в частности 9-месячный ребенок.

Всего на борту пребывали шесть человек, пострадавших госпитализировали.

Во время крушения в доме находилась пожилая женщина — ее также увезли в больницу.

Когда самолет упал на дом, вспыхнул пожар, которые повредил три рядом стоящих здания.

A Piper PA-32 small plane with six people on board has crashed into a backyard setting a home on fire in West Jordan, Utah

Video : Emilee Bondpic.twitter.com/HOPFKmykHr

