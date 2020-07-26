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Факты / Происшествия

В США самолет упал на жилой дом: погибли два человека и 9-месячный ребенок

В американском городе Уэст-Джордан штат Юта легкомоторный самолет Piper-32 рухнул на крышу жилого дома. В результате происшествия погибли три пассажира, в частности 9-месячный ребенок.

Всего на борту пребывали шесть человек, пострадавших госпитализировали.

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Во время крушения в доме находилась пожилая женщина — ее также увезли в больницу.

Когда самолет упал на дом, вспыхнул пожар, которые повредил три рядом стоящих здания.

Катастрофа в США

В США в начале июля 2020 года разбился малый пассажирский самолет. Тогда погибли четыре человека.

Все погибшие — члены одной семьи, которым от 35 до 62 лет.

Фото: Dreamstime

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