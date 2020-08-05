В Черкасской области мужчина, которого зовут Дмитрий, набросился с кулаками на свою 27 летнюю жену Оксану якобы потому, что она выпила водки.

Это произошло на глазах у односельчан посреди улицы. Чтобы отнести едва живую женщину домой Дмитрий даже попросил помощи у одного из местных жителей.

Интересно, что никто из свидетелей страшного события не изъявил желания вызвать ни правоохранителей, ни скорую.

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Тело Оксаны обнаружила в душе соседка Валентина Коренная.

— Я пришла к ним домой, зашла в дом и нашла ее в душевой. Она была мертва. Когда я вышла на улицу, то уже приехал фельдшер. Мы зашли вместе в дом и он ее положил, тогда я увидела, что она была избита, — рассказала соседка.

Кроме того, когда Дмитрий пытался бежать в город, избил 19-летнего юношу, который отказался его подвозить.

В селе давно боятся Дмитрия, потому что это не первая жертва его насильственных действий.

Однако на время следствия мужчина будет находиться дома, потому что суд отправил его под домашний арест.

Убийство ребенка на Черниговщине

В селе Скоринец отец зарезал 8-летнего сына и бросил в поле. После он вызвал полицию и заявил, что ребенок потерялся.

Ребенок находился у отца на выходных, а в понедельник ехал к маме. Родители были в разводе.