В Хмельницкой области мужчина убил священника

В Хмельницкой области правоохранительные органы раскрыли убийство священника.
Тело погибшего обнаружили 25 июля на остановке в Летичевском районе, сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции.
Полицейские установили, что убитый — это 36-летний житель Закарпатской области, священник УПЦ, который исчез накануне указанных событий.
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После проведения розыскных действий полицейским удалось установить личность подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый за кражи мужчина.
Выяснилось, что он убил священнослужителя и забрал цепочку и личные вещи, которые были в рюкзаке.
Раскопал могилу монаха
На Лелековском кладбище в Кропивницком священник раскопал могилу монаха.
Копал могилу монаха на глазах у прохожих. Они вызвали полицию.
Правоохранители объяснили — накануне события священник был в отпуске, где лечил своего ребенка. Есть предположение, что он не справился с психологическими и эмоциональными нагрузками.