В Хмельницкой области мужчина убил священника

В Хмельницкой области правоохранительные органы раскрыли убийство священника.

Тело погибшего обнаружили 25 июля на остановке в Летичевском районе, сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции.

Полицейские установили, что убитый — это 36-летний житель Закарпатской области, священник УПЦ, который исчез накануне указанных событий.











За рюкзак и серебряную цепочку: полиция раскрыла убийство священника в Хмельницкой области / 3 фотографии

Читайте: На Львовщине священник торговал оружием

После проведения розыскных действий полицейским удалось установить личность подозреваемого — им оказался ранее неоднократно судимый за кражи мужчина.

Выяснилось, что он убил священнослужителя и забрал цепочку и личные вещи, которые были в рюкзаке.

Раскопал могилу монаха

На Лелековском кладбище в Кропивницком священник раскопал могилу монаха.

Копал могилу монаха на глазах у прохожих. Они вызвали полицию.

Правоохранители объяснили — накануне события священник был в отпуске, где лечил своего ребенка. Есть предположение, что он не справился с психологическими и эмоциональными нагрузками.

Источник: Департамент уголовного розыска Нацполиции