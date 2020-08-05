У Черкаській області чоловік, якого звати Дмитро, накинувся з кулаками на свою 27 річну дружину Оксану нібито через те, що вона випила оковитої.

Це відбулося на очах в односельців посеред вулиці. Аби віднести ледь живу жінку додому Дмитро навіть попросив допомоги в одного з місцевих мешканців.

Цікаво, що ніхто зі свідків страшної події не виявив бажання викликати ані правоохоронців, ані швидку.

Читайте: За рюкзак та срібний ланцюжок: поліція розкрила вбивство священика у Хмельницькій області

Тіло Оксани виявила у душі сусідка Валентина Корінна.

– Я прийшла до них додому, зайшла до хати і знайшла її в душовій. Вона була мертва. Коли я вийшла на двір, то уже приїхав фельдшер. Ми зайшли разом до хати і він її поклав, тоді я побачила, що вона була побита, – розповіла сусідка.

Крім того, коли Дмитро намагався втекти до міста, то побив 19-річного юнака, який відмовився його підвозити.

У селі давно бояться Дмитра, бо це не перша жертва його насильницьких дій.

Проте на час слідства чоловік перебувати вдома, бо суд відправив його під домашній арешт.

Вбивство дитини на Чернігівщині

У селі Скоринець батько зарізав 8-річного сина і кинув у полі. Після він викликав поліцію і заявив, що дитина загубилася.

Дитина перебувала у батька на вихідних, а в понеділок їхала до мами. Батьки були розлучені.