Убийство ребенка на Черниговщине: отец рассказал, почему зарезал 8-летнего сына

В селе Скоринец отец зарезал 8-летнего сына и бросил в поле. После он вызвал полицию и заявил, что ребенок потерялся.

Ребенок находился у отца на выходных, а в понедельник ехал к маме. Родители были в разводе. Отвозить мальчика решили отец и дедушка.

Во время поездки отец и сын вышли из авто и пошли прогуляться в лесополосу, но к машине мужчина вернулся уже один.

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После неудачных попыток найти ребенка, на место приехала мать мальчика и полицейские, которые проводили поиски всю ночь.

После того, как на одежде мужчины нашли кровь и при обыске окровавленный нож, стало понятно, что он убийца. Отец признался в убийстве, но где спрятал труп ребенка не сказал.

Мужчина вел себя спокойно. На суде он сказал, что слышал голоса, которые говорили ему убить сына.

Жители села Скоринец шокированы происходящим. Один из них рассказал, что на теле ребенка было несколько десятков колотых ран.

По словам заместителя прокурора Черниговской области Михаила Подоляка, мужчина очень любил сына и часто ему звонил.

Также он рассказал, что отец проходил лечение в 2018 году в областной психоневрологической больнице.

Убийство ребенка в Черниговской области

3 августа в Черниговской области полиция задержала 30-летнего отца за убийство 8-летнего сына.

2 августа в полицию поступила информация об исчезновении ребенка возле села Скоринец. Родственники не смогли найти ребенка собственными силами, поэтому обратились в полицию.

Позже тело ребенка с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в поле подсолнухов.