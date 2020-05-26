ЕС хочет ввести акциз на электронные сигареты

Государства-члены просят Европейскую комиссию включить электронные сигареты и вейпы в список товаров, которые подлежат под акциз.
Производителей хотят облагать налогом так же, как традиционные табачные изделия.
— Крайне необходимо обновить нормативную базу ЕС, чтобы решать текущие и будущие проблемы, связанные с функционированием внутреннего рынка, путем согласования определений и налогового режима для новых продуктов — жидкости для электронных сигарет и табачные изделия нагревом.
Включая продукты, содержащие или не содержащие никотин, которые заменяют табак, чтобы избежать правовой неопределенности и различий в регулировании в ЕС, — говорится в проекте выводов Совета ЕС.
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Выводы Совета ЕС могут появится 27 мая на заседании Комитета постоянных представителей.
Как писали Факты ICTV, ученые склоняются к такому подходу в сфере потребления табачных изделий: если не куришь — не начинайте, если куришь — бросай, если не можешь бросить — переходи на менее опасные альтернативы.
Источник: Euractiv