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Факты / Мир

ЕС хочет ввести акциз на электронные сигареты

Государства-члены просят Европейскую комиссию включить электронные сигареты и вейпы в список товаров, которые подлежат под акциз.

Производителей хотят облагать налогом так же, как традиционные табачные изделия.

— Крайне необходимо обновить нормативную базу ЕС, чтобы решать текущие и будущие проблемы, связанные с функционированием внутреннего рынка, путем согласования определений и налогового режима для новых продуктов — жидкости для электронных сигарет и табачные изделия нагревом.

Включая продукты, содержащие или не содержащие никотин, которые заменяют табак, чтобы избежать правовой неопределенности и различий в регулировании в ЕС, — говорится в проекте выводов Совета ЕС.

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Выводы Совета ЕС могут появится 27 мая на заседании Комитета постоянных представителей.

Как писали Факты ICTV, ученые склоняются к такому подходу в сфере потребления табачных изделий: если не куришь — не начинайте, если куришь — бросай, если не можешь бросить — переходи на менее опасные альтернативы.

Источник: Euractiv

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