В Коростенском районе Житомирской области грузовик протаранил микроавтобус. В результате аварии погибли четыре человека.

— Произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса Volkswagen Crafter, который двигался из Киева в пгт Лугины, с фурой МАН с полуприцепом, который выехал на встречную полосу движения, — рассказали в ГУ НП в Житомирской области.

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В результате аварии погибли четыре человека: водитель маршрутки и трое его пассажиров.

Водитель грузовика, 64-летний житель Запорожья травмировался.











Фура протаранила микроавтобус: на Житомирщине в ДТП погибли четыре человека / 3 фотографии

ДТП в Киевской области

В селе Немешаево Бородянского района Киевской области 82-летний киевлянин сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Пожилого водителя задержали, он находится в СИЗО. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения.