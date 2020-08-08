В Черновцах 8 августа произошло ДТП — автомобиль сбил пожилую женщину, которая находилась на остановке общественного транспорта.

По предварительной информации, в Volkswagen Passat, за рулем которого был 24-летний водитель, возникла техническая неисправность. Мужчина не справился с управлением, после чего авто выбросило на остановку.

В результате столкновения 61-летней женщине оторвало голень. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

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На месте аварии работали правоохранители. Сейчас решается вопрос о внесении информации об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Новое кровавое ДТП на Старообуховской трассе

6 августа на Старообуховской трассе под Киевом новое кровавое ДТП унесло жизни троих молодых людей — 30-летнего парня и двух девушек 19 и 22 лет.

В результате столкновения двух BMW еще трое людей получили травмы.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии.