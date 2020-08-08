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Факти / Надзвичайні події

Фура протаранила мікроавтобус: на Житомирщині у ДТП загинули чотири людини

У Коростенському районі Житомирської області вантажівка протаранила мікроавтобус. Внаслідок аварії загинули чотири людини.

– Відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса Volkswagen Crafter, що рухався з міста Києва до смт Лугини, з фурою МАН з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху, – розповіли у ГУ НП у Житомирській області.

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У результаті аварії загинули чотири людини: водій маршрутки та троє його пасажирів.

Водій вантажівки, 64-річний житель Запоріжжя травмувався.

  • ДТП у Житомирській області
  • ДТП у Житомирській області
  • ДТП у Житомирській області
  • ДТП у Житомирській області
  • ДТП у Житомирській області
  • ДТП у Житомирській області
Фура протаранила мікроавтобус: на Житомирщині у ДТП загинули чотири людини / 3 фотографии

ДТП на Київщині

У селі Немішаєве Бородянського району Київської області 82-річний киянин збив 12-річного хлопчика на пішохідному переході та зник з місця ДТП.

Літнього водія затримали, він перебуває у СІЗО. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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