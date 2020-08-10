PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Задушил ее же ремнем за отказ в сексе: в Яготине подросток убил 12-летнюю девочку

В городе Яготин в Киевской области 15-летний парень задушил свою 12-летнюю подругу. Девочка исчезла в ночь на 10 августа о чем сообщил ее отец в 04.00.

Полиция опросила родственников, знакомых, одноклассников, друзей и всех, с кем она общалась накануне.

В преступлении признался несовершеннолетний 15-летний парень, который показал, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки.

Читайте: В Черкасской области мужчина задушил троих детей и повесился

Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема. Заместитель начальника ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что конфликт возник, когда парень начал домогаться к девушке.

Когда она отказала ему в сексе, он задушил девочку ее же ремнем.

Полиция открыла уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

  • Задушил ее же ремнем за отказ в сексе: в Яготине подросток убил 12-летнюю девочку
  • Задушил ее же ремнем за отказ в сексе: в Яготине подросток убил 12-летнюю девочку
  • Задушил ее же ремнем за отказ в сексе: в Яготине подросток убил 12-летнюю девочку
  • Задушил ее же ремнем за отказ в сексе: в Яготине подросток убил 12-летнюю девочку
  • Задушил ее же ремнем за отказ в сексе: в Яготине подросток убил 12-летнюю девочку
  • Задушил ее же ремнем за отказ в сексе: в Яготине подросток убил 12-летнюю девочку
  • Задушил ее же ремнем за отказ в сексе: в Яготине подросток убил 12-летнюю девочку
  • Задушил ее же ремнем за отказ в сексе: в Яготине подросток убил 12-летнюю девочку
Задушил ее же ремнем за отказ в сексе: в Яготине подросток убил 12-летнюю девочку / 4 фотографии

Похожая трагедия произошла недавно в Харькове. Здесь 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой.

Она порезала себе вены и умерла от потери крови. На месте преступления женщина оставила предсмертную записку.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка