У місті Яготин у Київській області 15-річний хлопець задушив свою 12-річну товаришку. Дівчинка зникла в ніч на 10 серпня про що повідомив її батько о 04.00.

Поліція опитала родичів, знайомих, однокласників, друзів і всіх, з ким вона спілкувалась напередодні.

У злочині зізнався неповнолітній 15-річний хлопець, який показав, де залишив бездиханне тіло зниклої дівчинки.

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Тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми. Заступник начальника ГУ Нацполіціі в Київській області Андрій Нєбитов розповів, що конфлікт виник, коли хлопець почав домагатися до дівчини.

Коли вона відмовила йому у сексі, він задушив дівчинку її ж ременем.

Поліція відкрила кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.















Задушив її ж ременем за відмову в сексі: в Яготині підліток вбив 12-річну дівчинку / 4 фотографии

Схожа трагедія сталася нещодавно у Харкові. Тут 37-річна жінка задушила свого 10-річного сина і наклала на себе руки.

Вона порізала собі вени і померла від втрати крові. На місці злочину жінка залишила передсмертну записку.