Деталь разрезала ногу: в Днепре пьяный автомойщик украл Honda и покалечил ребенка

В Днепре автомойщик украл машину и на огромной скорости промчался по улице, зацепив бордюр.

От удара у автомобиля отлетела деталь и попала в 7-летнего мальчика, который стоял с мамой на тротуаре.

Кусок машины буквально разрезал ногу ребенку. Его госпитализировали с травмами средней тяжести.

Читайте: Чудом ни одного перелома: в Дрогобыче авто трижды переехало девочку

Водитель украденной Honda пытался сбежал, но был задержан утром после аварии. Им оказался 28-летний житель Павлограда. Ему грозит оп пяти до восьми лет лишения свободы.

Установлено, что ключи ему дал владелец автомобиля, который приехал его помыть.

По словам сотрудников заправки, которая находится возле автомойки, работник часто находился в состоянии алкогольного опьянения на работе.

ДТП в Днепре произошло вечером 9 августа на проспекте Хмельницкого. Очевидцы рассказали, что водитель превысил скорость.

Регистратор одного из авто зафиксировал, как Honda выехала со средней полосы на крайнюю правую на большой скорости.

Также показано, что сигнал светофора был красный, но водитель не притормозил.