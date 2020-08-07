Чудом ни одного перелома: в Дрогобыче авто трижды переехало девочку

6 августа в городе Дрогобыч Львовской области водитель Volkswagen наехал на четырехлетнюю девочку, которая каталась на самокате.

Ребенка с телесными повреждениями пришлось госпитализировать. Состояние девочки тяжелое, но она чудом не получила ни одного перелома, пишут СМИ.

19-летний житель города Самбор не заметил ребенка, когда двигался на автомобиле задним ходом. На видео, которое появилось в сети, видно, что авто переехало девочку трижды.

Мужчине грозит штраф, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Полиция напоминает водителям о важности контроля ситуации возле авто в зеркалах заднего вида, несмотря на наличие в машине видеокамер.

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В Тернопольской области пьяный водитель сбил ребенка

В июле в селе в Тернопольской области водитель совершил наезд на 8-летнего мальчика. Скорость авто была настолько большой, что от удара ребенок пролетел 15 метров.

Трагедия могла быть еще печальнее, если бы сестра погибшего мальчика не успела отскочить.