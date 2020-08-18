Ребенок утонул в детском лагере в Днепре

Под Кривым Рогом на Днепропетровщине трагически погиб 7-летний мальчик: его тело нашли в озере на территории детского лагеря.

Ужасный инцидент произошел в первый же день пребывания ребенка в палаточном лагере.

Разбитая горем мать-одиночка рассказала, что отправила сына в лагерь с оздоровительной целью.

С таким предложением к женщине обратился местный благотворительный фонд Максимум.

Читайте: Утопили, а потом зарезали: в Киеве двое контрактников убили рыбака, чтобы погасить кредит

Мать также сообщила, что на бездыханном теле мальчика обнаружили ушибы, ссадины и гематомы.

Между тем руководитель благотворительного фонда от комментариев воздержался, а полиция будет расследовать гибель ребенка как несчастный случай.

Если будут выяснены новые обстоятельства дела, организаторам палаточного детского лагеря может грозить до 5 лет заключения.

Гибель ребенка в Кривом Роге

17 июля во Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне во дворе дома.

Родители оставили девочку без присмотра, и она случайно утонула.