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Факты / Происшествия

В детском лагере на Днепропетровщине утонул 7-летний мальчик

Под Кривым Рогом на Днепропетровщине трагически погиб 7-летний мальчик: его тело нашли в озере на территории детского лагеря.

Ужасный инцидент произошел в первый же день пребывания ребенка в палаточном лагере.

Ребенок утонул в детском лагере в Днепре

Разбитая горем мать-одиночка рассказала, что отправила сына в лагерь с оздоровительной целью.

С таким предложением к женщине обратился местный благотворительный фонд Максимум.

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Мать также сообщила, что на бездыханном теле мальчика обнаружили ушибы, ссадины и гематомы.

Между тем руководитель благотворительного фонда от комментариев воздержался, а полиция будет расследовать гибель ребенка как несчастный случай.

Если будут выяснены новые обстоятельства дела, организаторам палаточного детского лагеря может грозить до 5 лет заключения.

Гибель ребенка в Кривом Роге

17 июля во Кривом Роге 5-летний ребенок утонул в бассейне во дворе дома.

Родители оставили девочку без присмотра, и она случайно утонула.

Источник: Надзвичайні новини

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