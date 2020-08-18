Дитина втопилася у дитячому таборі у Дніпрі

Під Кривим Рогом на Дніпропетровщині трагічно загинув 7-річний хлопчик: його тіло знайшли в озері на території дитячого табору.

Жахливий інцидент стався першого ж дня перебування дитини у наметовому таборі.

Розбита горем матір-одиначка розповіла, що відправила сина до табору з оздоровчою метою.

Із такою пропозицією до жінки звернувся місцевий благодійний фонд Максимум.

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Матір також повідомила, що на бездиханному тілі хлопчика виявили забої, садна і гематоми.

Тим часом керівник благодійного фонду від коментарів утримався, а поліція розслідуватиме загибель дитини як нещасний випадок.

Якщо будуть з’ясовані нові обставини справи, організаторам наметового дитячого табору може загрожувати до 5 років ув’язнення.

Загибель дитини у Кривому Розі

17 липня у Кривому Розі 5-річна дитина втопилася у басейні на подвір’ї будинку.

Батьки залишили дівчинку без нагляду, і вона випадково потонула.