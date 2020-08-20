В Киевской области исчезла мать с двумя малолетними детьми — фото и приметы

К правоохранителям обратился житель села Светильня Броварского района Киевской области.
Он заявил, что исчезла его 24-летняя жена и двое детей 2 и 5 лет.
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Приметы Алины Созанской: на вид 25 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы прямые, средней длины, окрашенные в коричневый цвет, глаза серо-зеленые. Женщина была одета в красное платье и белые, трикотажные мокасины.
Приметы Анастасии Созанской: на вид 6 лет, рост 116 см, среднего телосложения, волосы прямые, русые, средней длины, глаза карие. Девочка была одета в розовую футболку и трикотажные синие бриджи.
Приметы Михаила Созанского: на вид 2 года, рост 90 см, среднего телосложения, волосы прямые, короткие, русые, глаза карие. Мальчик был одет в синюю футболку и трикотажные синие шорты.
В Харькове мужчина силой удерживал людей
В Харькове 36-летний житель Днепропетровской области устроил нелегальный реабилитационный центр.
С января 2020 пострадавших незаконно удерживали в реабилитационном центре, применяли физическую силу и заставляли принимать неизвестные лекарства.