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Факты / Происшествия

В Харькове мужчина силой удерживал людей и лечил их неизвестными препаратами

В Харькове 36-летний житель Днепропетровской области устроил нелегальный реабилитационный центр.

— С января 2020 пострадавших незаконно удерживали в реабилитационном центре, применяли физическую силу и заставляли принимать неизвестные лекарства, — рассказали в ГУ ЧП в Харьковской области.

Во время обысков правоохранители изъяли девять паспортов, семь мобильных телефонов, банковские карточки, ноутбук, 6,4 тыс. грн.

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Злоумышленнику грозит наказание по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины — до 5 лет лишения свободы.

  • В Харькове мужчина организовал нелегальный центр для реабилитации
  • В Харькове мужчина организовал нелегальный центр для реабилитации
  • В Харькове мужчина организовал нелегальный центр для реабилитации
  • В Харькове мужчина организовал нелегальный центр для реабилитации
В Харькове мужчина силой удерживал людей и лечил их неизвестными препаратами / 2 фотографии

На Херсонщине заробитчане оказались в трудовом рабстве

В Херсонской области около двух месяцев сезонные полевые рабочие провели в настоящем рабстве. Их заставляли тяжело работать на полях за тарелку еды.

Одиннадцать мужчин и две женщины приехали на заработки из разных регионов Украины. Всех 13 бригадир вместе поселил в общем бараке.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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