До правоохоронців звернувся житель села Світильня Броварського району Київської області.

Він заявив, що зникла його 24-річна дружина та двоє дітей віком 2 та 5 років.

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Прикмети Аліни Созанської: на вигляд 25 років, зріст 175 см, середньої статури, волосся пряме, середньої довжини, фарбоване у коричневий колір, очі сіро-зелені. Жінка була одягнута у червону сукню та білі, трикотажні мокасини.

Прикмети Анастасії Созанської: на вигляд 6 років, зріст 116 см, середньої статури, волосся пряме, русяве, середньої довжини, очі карі. Дівчинка була одягнута у рожеву футболку та трикотажні сині бриджі.

Прикмети Михайла Созанського: на вигляд 2 роки, зріст 90 см, середньої статури, волосся пряме, коротке, русяве, очі карі. Хлопчик був одягнений у синю футболку та трикотажні сині шорти.











На Київщині зникла матір з двома малолітніми дітьми – фото та прикмети / 3 фотографии

У Харкові чоловік силою утримував людей

У Харкові 36-річний мешканець Дніпропетровської області облаштував нелегальний реабілітаційний центр.

З січня 2020 року потерпілих незаконно утримували у реабілітаційному центрі, застосовували фізичну силу та змушували вживати невідомі ліки.