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Факты / Происшествия

На Харьковщине фермеры держали людей в трудовом рабстве

В селе Малая Рогань в Харьковской области в мае 2020 года правоохранители выявили факт трудового рабства. Были уличены 56-летний мужчина и 60-летняя женщина, которые на территории собственного фермерского хозяйства вербовали людей для принудительного труда.

Тогда стражи порядка на территории частного фермерского хозяйства обнаружили девять человек, которые принудительно работали там, проживали в ужасных условиях и не получали заработную плату. Среди них три женщины, пятеро мужчин и один несовершеннолетний. На ферме работники ухаживали крупным рогатым скотом и за домашними животными.

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Однако 21 августа правоохранители установили, что было 12 эпизодов преступной деятельности фермеров.

Им грозит наказание по ч. 2 и 3 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины — до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

  • На Харьковщине фермеры держали людей в трудовом рабстве
  • На Харьковщине фермеры держали людей в трудовом рабстве
  • На Харьковщине фермеры держали людей в трудовом рабстве
  • На Харьковщине фермеры держали людей в трудовом рабстве
На Харьковщине фермеры держали людей в трудовом рабстве / 2 фотографии

Трудовое рабство в Скадовске

30-летний житель одного из сел Скадовского района удерживал в сарае 13 человек, приехавших на заработки из центральных и западных областей, и заставлял их бесплатно работать по 15 часов в поле.

Он просто сдавал людей в аренду местным фермерам, а заработанные ими деньги забирал себе.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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