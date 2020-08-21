У селі Мала Рогань у Харківській області у травні 2020 року правоохоронці виявили факт трудового рабства. Були викриті 56-річний чоловік та 60-річна жінка, які на території власного фермерського господарства вербували людей для примусової праці.

Тоді правоохоронці на території приватного фермерського господарства виявили дев’ять людей, які примусово працювали там, проживали у жахливих умовах та не отримували заробітну плату. Серед них троє жінок, п’ятеро чоловіків та одна неповнолітня особа. На фермі працівники доглядали великою рогатою худобою та за домашніми тваринами.

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Проте станом на 21 серпня правоохоронці встановили, що було 12 епізодів злочинної діяльності фермерів.

Їм загрожує покарання за ч. 2 і 3 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України – до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.







На Харківщині фермери тримали людей у трудовому рабстві / 2 фотографии

Трудове рабство у Скадовську

30-річний мешканець одного з сіл Скадовського району утримував у сараї 13 людей, які приїхали на заробітки з центральних та західних областей, і примушував їх безкоштовно працювати по 15 годин у полі.

Він просто звадавав людей о оренду місцевим фермерам, а зароблені ними гроші забирав собі.