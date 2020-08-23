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Факты / Происшествия

В Грузии автобус с пассажирами сорвался в пропасть, погибли 12 человек

В Грузии 12 человек погибли после того, как пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты.

Еще трое человек получили тяжелые травмы, сообщили в МВД республики.

При этом правоохранители не сообщили, сколько всего пассажиров находилось в момент аварии в автобусе.

В Душетском муниципалитете (края Мцхета-Мтианетия) возле села Бисо ведутся спасательные работы и опознание погибших и пострадавших.

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В Грузии в ДТП погибли пять школьников

В Грузии в декабре 2019 года машина, в которой находились пятеро учеников 11-го класса, сорвалась с обрыва.

Из-за гибели подростков в Батуми и Кобулети были отложены предновогодние мероприятия.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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