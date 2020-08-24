Обновлено в 12.47. Станцию метро Крещатик и Майдан Независимости открыли, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме.

11.30. Появилась информация, что станция метро Крещатик в Киеве и пересадка на станцию Майдан Незалежности закрыта из-за анонимного сообщения о минировании.

В полицию поступил анонимный звонок о минировании, сообщили в КП Киевский метрополитен.

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Шествие ветеранов ко Дню Независимости

Сейчас Украина празднует 29-й День Независимости. В центре города идет марш ветеранов, участвовавших в российско-украинской войне.

Участие в шествии ветеранов ко Дню Независимости берет несколько тысяч бывших и действующих военных, волонтеров и родственников погибших бойцов и офицеров.

Источник: Метрополитен