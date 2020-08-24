Оновлено о 12.47. Станцію метро Хрещатик та Майдан Незалежності відкрили, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі.

11.30. З’явилась інформація, що станція метро Хрещатик у Києві та пересадка на станцію Майдан Незалежності зачинена через анонімне повідомлення про мінування.

До поліції надійшов анонімний дзвінок про мінування, повідомили у КП Київський метрополітен.

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Хода ветеранів до Дня Незалежності

Нині Україна святкує 29-й День Незалежності. У центрі міста йде марш ветеранів, які брали участь у російсько-українській війні.

Участь у ході ветеранів до Дня Незалежності бере кілька тисяч колишніх та чинних військових, волонтерів та родичів загиблих бійців та офіцерів.

Джерело: Метрополітен