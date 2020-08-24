В Киеве сегодня, 24 августа, в День независимости 2020 у входа в парк Шевченко собираются ветераны на шествие.

По данным Нацполиции, действо начнется в 10.00. Ветераны будут стартовать из парка Шевченко, находящегося возле метро Льва Толстого и пройдут до Майдана Независимости.

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В Киеве состоится шествии ветеранов ко Дню независимости Украины / 7 фотографий

Первыми будут идти родственники погибших и ветераны на инвалидных колясках, далее все остальные. Отдельной колонной будут идти те, кто поддерживают подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Большинство ветеранов пришли с флагом Украины и ожидают начала шествия.

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Празднование Дня независимости 2020

Празднование Дня независимости Украины 2020 началось еще 20 августа. В четверг открыли фотовыставку в Национальном историко-архитектурному музею Киевская крепость и фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage в в Национальном заповеднике София Киевская.

24 августа состоятся молебны за Украину и украинский народ и шествие ветеранов.