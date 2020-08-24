PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Киеве состоится шествии ветеранов ко Дню независимости Украины

В Киеве сегодня, 24 августа, в День независимости 2020 у входа в парк Шевченко собираются ветераны на шествие.

По данным Нацполиции, действо начнется в 10.00. Ветераны будут стартовать из парка Шевченко, находящегося возле метро Льва Толстого и пройдут до Майдана Независимости.

Читайте: Празднование Дня Независимости в Киеве на Софиевской площади (ТРАНСЛЯЦИЯ)

  • В Киеве состоится шествии ветеранов ко Дню независимости Украины
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • В Киеве состоится шествии ветеранов ко Дню независимости Украины
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
  • хода ветеранів
В Киеве состоится шествии ветеранов ко Дню независимости Украины / 7 фотографий

Первыми будут идти родственники погибших и ветераны на инвалидных колясках, далее все остальные. Отдельной колонной будут идти те, кто поддерживают подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Большинство ветеранов пришли с флагом Украины и ожидают начала шествия.

Празднование Дня независимости 2020

Празднование Дня независимости Украины 2020 началось еще 20 августа. В четверг открыли фотовыставку в Национальном историко-архитектурному музею Киевская крепость и фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage в в Национальном заповеднике София Киевская.

24 августа состоятся молебны за Украину и украинский народ и шествие ветеранов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка