В ночной клуб столицы Перу Лимы прибыла полиция, чтобы остановить вечеринку из-за нарушения карантина.

По их данным, в заведении собралось более 120 человек, нарушая карантинные ограничения.

Когда приехали правоохранители, посетители бросились в сторону единственного выхода, в результате началась давка.

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В результате чего погибли 13 человек, шестеро получили травмы, в том числе трое полицейских, когда пытались спасти людей во время давки.

В местной полиции подчеркнули, что полицейские не использовали оружие или слезоточивый газ.

Полиция в рамках расследования арестовала уже 23 человека.

Авария в США

В Атланте (штат Джорджия, США), 75-летняя Мэри Клейтон протаранила больницу на Mercedes-Benz, когда торопилась на прием к врачу.

В результате этого погиб один человек, еще четыре получили травмы.

Источник: Xinhua