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Факти / Надзвичайні події

Порушили карантин: у Перу в нічному клубі загинули 13 людей

У нічний клуб столиці Перу Ліми прибула поліція, щоб зупинити вечірку через порушення карантину.

За їх даними, у закладі зібралося понад 120 осіб, порушуючи карантинні обмеження.

Коли приїхали правоохоронці, відвідувачі кинулися в бік єдиного виходу, в результаті чого почалася тиснява.

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В результаті цього загинули 13 осіб, шестеро отримали травми, зокрема троє поліцейських, коли намагалися врятувати людей під час тисняви.

У місцевій поліції підкреслили, що поліцейські не використовували зброю або сльозогінний газ.

Поліція в рамках розслідування заарештувала вже 23 людини.

Аварія в США

В Атланті (штат Джорджія, США), 75-річна Мері Клейтон протаранила лікарню на Mercedes-Benz, коли поспішала на прийом до лікаря.

В результаті цього загинула одна людина, ще чотири отримали травми.

Джерело: Xinhua

Фото: Dreamstime

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