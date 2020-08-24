Ночью 24 августа, около 1.30, спасатели получили вызов о пожаре на территории автотранспортного предприятия в городе Золотоноша Черкасской области.

Возгорание автобуса заметил охранник автопарка. Он успел до приезда пожарных отогнать один в безопасное место, однако техника стояла очень плотно — и это привело к быстрому распространению огня.

В целом сгорели 12 автобусов, один поврежден и четыре удалось спасти.

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Причина пожара устанавливается. Однако депутат Черкасского облсовета Александр Лошков написал в соцсети, что это поджог.

По его словам, из-за уничтожения автопарка водители на неопределенное время остались без работы.











В Золотоноше за считанные минуты сгорели 12 автобусов / 3 фотографии

В Днепропетровской области фермер сжигал солому на своем поле, огонь перекинулся на соседнее и за считанные минуты уничтожил там урожай пшеницы на 43 га.

Против фермера возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности, а его сосед подсчитывает убытки.