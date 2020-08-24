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Факти / Надзвичайні події

У Золотоноші за лічені хвилини згоріли 12 автобусів

Вночі 24 серпня, близько 1.30, рятувальники отримали виклик про пожежу на території автотранспортного підприємства в місті Золотоноша Черкаської області.

Займання автобуса помітив охоронець автопарку. Він встиг до приїзду пожежників відігнати один у безпечне місце, проте техніка стояла дуже щільно – і це призвело до швидкого поширення вогню.

Загалом згоріли 12 автобусів, один пошкоджено і чотири вдалося врятувати.

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Причина пожежі встановлюється. Проте депутат Черкаської облради Олександр Лошков написав у соцмережі, що це підпал.

За його словами, через знищення автопарку водії на невизначений час залишилися без роботи.

  • Пожежа в Золотоноші
  • Пожежа в Золотоноші
  • Пожежа в Золотоноші
  • Пожежа в Золотоноші
  • Пожежа в Золотоноші
  • Пожежа в Золотоноші
У Золотоноші за лічені хвилини згоріли 12 автобусів / 3 фотографии

У Дніпропетровській області фермер спалював солому на своєму полі, вогонь перекинувся на сусіднє і за лічені хвилини знищив там урожай пшениці на 43 га.

Проти фермера порушено кримінальну справу за фактом порушення правил пожежної безпеки, а його сусід підраховує збитки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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